شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الزراعيين: زيادة سعر طن قصب السكر ضرورة لارتفاع تكلفة الإنتاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، إن الحكومة اتخذت قرارات بزيادة أسعار القصب خلال العامين الماضيين، حتى وصل العام الماضى سعر الطن إلى 625 جنيها، وبالتالى أصبح قرار الزيادة يحدث سنويا كإجراء طبيعى، وخاصة فى أسعار المحاصيل الاستراتيجية، مثل: السكر والبنجر والقمح، والأرز، وقصب السكر.

وأوضح خليفة، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الزيادة لابد أن تراعى ارتفاع تكاليف مستلزمات الزراعة، والإنتاج، والعمالة، وتحقيق معادلة عادلة للتكلفة النهائية حتى لا يضار الفلاح.

ويأتى ذلك على خلفية مناقشة لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الشعينى، وبحضور وزيرى الزراعة والتموين، وممثلين عن جمعية منتجى القصب، ورئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى، عددا من طلبات الإحاطة بشأن إعادة النظر فى أسعار توريد محصول قصب السكر، وتوصيتها بتشكيل لجنة لحساب التكلفة الفعلية لمحصول قصب السكر، ورفع أسعار التوريد لـ900 جنيه للطن.