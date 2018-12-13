شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. تشييع جثمان الكاتب الراحل إبراهيم سعدة من أخبار اليوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشيع جنازة الكاتب الصحفى الراحل إبراهيم سعدة، اليوم الخميس، من دار أخبار اليوم. وصلاه الظهر بمسجد عمر مكرم، على أن يدفن الجثمان بمدافن مدينة 6 أكتوبر، طريق الواحات البحرية.
وتوفى الكاتب الصحفى الكبير إبراهيم سعدة، بعد صراع مع المرض، وقدم "سعدة" مسيرة طويلة من العمل الصحفى طوال السنوات الماضية، وحفر اسمه من ذهب فى رحلة بلاط الجلالة، إلى أن توفاه الله .
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