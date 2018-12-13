شكرا لقرائتكم خبر عن الرى: استمرار إلقاء القمامة والمخلفات بالمجارى المائية يسبب مشاكل كبيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة الرى، إنه تلاحظ انسداد إحدى التغطيات على بحر إبشواى داخل مدينة إبشواى بمحافظة الفيوم بسبب إلقاء المخلفات والقمامة فى المجرى المائى وأمام التغطية، وتم توجيه أجهزة الوزارة بالمعدات لإزالة أسباب الانسداد وعلى الرغم من استمرار العمل فى تسليك التغطية على مدار أسبوع، إلا أنه لا يزال الانسداد قائما نظرا لكثافة المخلفات والقمامة، الأمر الذى يتطلب إزالة السقف الخرسانى للتغطية لإمكان تيسير نقل وتوصيل المياه إلى الزراعات الواقعة خلف التغطية والتى يبلغ طولها حوالى 350 مترا.

وأضافت الوزارة، أنه جار التنسيق بين أجهزة الوزارة بالمحافظة وأجهزة محافظة الفيوم حيث سيتم عقد اجتماع بين اللواء عصام سعد محافظ الفيوم والمهندس علاء عبد السلام رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى لبحث واتخاذ القرار بشأن إزالة أسباب هذه المشكلة.

وتؤكد وزارة الموارد المائية والرى على ضرورة وأهمية عدم قيام المواطنين بإلقاء المخلفات والقمامة بالمجارة المائية أو على جسورها تجنبا لحدوث مشاكل انسداد التغطيات والتأثير سلبا على خدمات توصيل المياه فضلا عن مشاكل التلوث.