شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. وفد إدارة النقل الأمريكى ينهى جولته التفتيشية بمطار القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يختتم وفد إدارة النقل الأمريكي جولته التفتيشية بمطار القاهرة اليوم الخميس، عقب زيارة استغرقت 5 أيام، تفقد خلالها إجراءات الأمن المتبعة لتأمين الركاب والحقائب والبضائع والطائرات بمطار القاهرة، خاصة المتجهة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وأفاد مصدر بالمطار، أنه من المقرر أن يعقد الوفد اجتماعا مع قيادات الطيران لعرض أبرز الملاحظات على إجراءات التأمين بالمطار.

وتفقد الوفد خلال جولته بمطار القاهرة على مدار الأيام الماضية الإجراءات الأمنية المتبعة لتأمين الحاويات والطرود الخاصة بالبضائع قبل شحنها على الطائرات ومتابعة الأجهزة الإلكترونية الخاصة بفحص هذه الطرود، إلى جانب متابعة إجراءات الأمن المتبعة لتأمين الركاب والحقائب داخل صالات السفر، ورصد حركة الراكب منذ دخوله صالة السفر، ومروره بمناطق وزن الحقائب والترانزيت حتى الصعود إلى الطائرة.