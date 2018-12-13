شكرا لقرائتكم خبر عن قطع مياه الشرب 12 ساعة عن مناطق بمصر الجديدة السبت أبرزها الحجاز وهليوبوليس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة أنه نظراً لقيامها بعمل لحامات على خط المياه قطر 500م ضمن أعمال المرحلة الثالثة لمترو الأنفاق سيتم انقطاع المياه عن مناطق ( ميدان تريومف – ميدان هيليوبولس ومتفرعاته – شارع الحجاز – خلف نادى النصر ) وضعفها عن منطقه السبع عمارات. وذلك اعتباراً من الساعة التاسعة صباح يوم السبت الموافق 15 / 12/ 2018 وحتى الساعة التاسعة مساء نفس اليوم. وتهيب الشركة من خلال خدمة صحافة المواطن بأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة هذا وقد قامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

شكرا لقرائتكم خبر عن قطع مياه الشرب 12 ساعة عن مناطق بمصر الجديدة السبت أبرزها الحجاز وهليوبوليس على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .