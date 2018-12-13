شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تنتهى من تنفيذ 490 مشروعا تنمويا بتكلفة استثمارية 27.2 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، عن حصاد مرحلة البناء خلال 90 يوم لبرنامج عمل الحكومة للربع الأول من العام المالى 2018-2019، وذلك فى إطار الالتزام الدائم بأن يكون المواطن على دراية تامة ببرنامج عمل الحكومة والبرامج والمشروعات التنموية التى تقدمها فى إطار تحقيق النهضة التنموية الشاملة.

ومن جانبها أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أن بيانات المتابعة للربع الأول من العام المالى 18/2019 تكشف عن الانتهاء التام من تنفيذ 490 مشروعًا تنمويًا بتكلفة استثمارية كلية تقدر بحوالى 27.2 مليار جنيه، وذلك فى 13 قطاعًا موزعة على كافة محافظات الجمهورية.

وأشارت وزيرة التخطيط إلى أنه يأتى من ضمن تلك المشروعات عدد 238 مشروع للصحة والتعليم بتكلفة استثمارية كلية تقدر بحوالى 1.6 مليار جنيه، فضلا عن 164 مشروع فى محافظات الصعيد والمحافظات الحدودية بتكلفة استثمارية كلية تقدر بحوالى 12 مليار جنيه، موضحة أن برنامج عمل الحكومة أعطى أولوية قصوى للارتقاء بجودة الحياة لتحسين مستوى معيشة المواطنين خاصة فى المناطق الأكثر احتياجا، مؤكدة على ضرورة إعطاء دفعة ملحوظة للاستثمارات العامة فى كافة المجالات.

وفى ذات السياق نشرت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى مجموعة من الانفوجرافات تتناول حصاد الـ90 يوم للربع الأول من العام المالى 18/2019 وذلك لقطاعات الشباب والرياضة، والثقافة، والتعليم العالى.

ويضم قطاع الشباب والرياضة خمسة مشروعات بتكلفة تقدر بحوالى 101 مليون جنيه وهى مشروعات تطوير مراكز الشباب بالقرى الأكثر احتياجا والذى بدأ فى يوليو 2017 وتم الانتهاء منه فى أغسطس 2018 بتكلفة كلية 11.2 مليون جنيه بقنا وسوهاج، كما يتضمن القطاع مشروع استكمال إنشاء ملاعب وتطوير مراكز الشباب والذى بدأ فى نوفمبر 2015 وانتهى فى سبتمبر 2018 بتكلفة تقدر بحوالى 61.8 مليون جنيه بالمعادى الجديدة، بولاق، منشية البكري، وأبو سمبل، كذلك مشروع استكمال وإنشاء حمامات السباحة بمراكز الشباب والذى بدأ فى أبريل 2017 وتم الانتهاء منه فى سبتمبر 2018 بتكلفة كلية 5.3 مليون جنيه بمحافظة المنيا ملوى.



مشروعات قطاع الرياضة

وتأتى أيضا ضمن مشروعات قطاع الشباب والرياضة مشروع استكمال تطوير معسكرات الشباب (المدن الشبابية) والذى بدأ فى أكتوبر 2015 وتم الانتهاء منه فى سبتمبر 2018 بتكلفة إجمالية 11.9 مليون جنيه بالبحر الأحمر والغردقة ورأس البر، بالإضافة إلى مشروع استكمال مراكز التعليم المدنى والمنتديات والذى بدأ فى يوليو 2017 واتنهى فى سبتمبر 2018 بتكلفة كلية 10.8 مليون جنيه فى دمياط وحلوان، وتهدف مشروعات قطاع الرياضة إلى إتاحة ممارسة الشباب للأنشطة الرياضية والاجتماعية والثقافية، وتطوير الملاعب كعامل جذب للشباب بالإضافة إلى توفير الاقامة الاعاشة اللائقة للشباب المشارك بالانشطة.

كما عرضت الوزارة انفوجرافا عن قطاع الثقافة لمشروع مسرح محمد عبد الوهاب بالإسكندرية بتكلفة حوالى 9.9 مليون جنيه، حيث بدأ المشروع فى مايو 2017 وتم الانتهاء منه فى يوليو 2018 ، حيث يهدف المشروع إلى تحويل المسرح إلى قاعات مغطاة لتشغيله طوال السنة وليس فترة الصيف فقط، ويشمل قاعات لتدريب الفرق الفنية والبروفات بطاقة استيعابية 600 مقعد.



مشروعات قطاع الثقافة

كما نشرت وزارة التخطيط انفوجرافا آخر عن قطاع التعليم العالى كأحد القطاعات التى يضمها حصاد التسعين يومًا والذى يضم مشروعان بتكلفة 29.7 مليون جنيه هما مشروع وحدة غسيل الكُلى الجديدة بمستشفى الدمرداش والذى بدأ فى يناير 2018 وتم الانتهاء منه فى سبتمبر 2018 بتكلفة كلية 9.7 مليون جنيه بمحافظة القاهرة، وتحتوى الوحدة على 47 ماكينة غسيل، محطة المياة مستوردة بالكامل، تحتوى على أحدث فلاتر معالجة المياه، تحتوى على نظام CDS.



مشروعات قطاع التعليم العالى

كما يضم حصاد التسعين يومًا بالنسبة لقطاع التعليم العالى مشروع تطوير مستشفى الشاطبى لطب الأطفال والذى تم الانتهاء منه فى سبتمبر 2018 بتكلفة كلية تقدر بقيمة 20 مليون جنيه بمحافظة الاسكندرية، وذلك بهدف تطوير وحدة الأمراض العصبية وأمراض الدم، تطوير وحدة طوارئ الأطفال، تطوير العناية المركزة للأطفال، إنشاء مبنى إدارى للعاملين والإداريين، تطوير وحدة أمراض الجهاز التنفسي، تطوير وحدة الأشعة المقطعية.