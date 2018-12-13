شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى يوافق على اتفاقى قرض بـ 105 ملايين دولار لمشروع محطة أبو رواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار رقم 178 لسنة 2018، بسأل الموافقة علي اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الأفريقي( التنمية المستدامة لمشروع محطة أبو رواش لمعالجة المياه ولصرف الصحي) بمبلغ 100 مليون دولار أمريكي، والموقع بتاريخ 6-2-2018، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق. كما أصدر الرئيس السيسي، القرار رقم 179 لسنة 2018 بالموافقة علي اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الأفريقي بالنيابة عن صندوق أفريقيا تنمو معاً (التنمية المستدامة لمشروع محطة أبو رواش لمعالجة المياه والصرف الصحي) بمبلغ 5 مليون دولار أمريكي والموقع بتاريخ 6-2-2018، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق. نشر القراران بالجريدة الرسمية.

شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى يوافق على اتفاقى قرض بـ 105 ملايين دولار لمشروع محطة أبو رواش على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .