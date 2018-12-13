شكرا لقرائتكم خبر عن 10 إجراءات تنفذها وزارة الرى أثناء سقوط السيول.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - السيول ظاهرة طبيعية تنتج عن سقوط الأمطار خلال فصول "الخريف والشتاء والربيع" معظمها بشبه جزيرة سيناء والصحراء الشرقية ومحافظات الوجه القبلى، فهى عبارة عن أمطار رعدية ذات كثافة عالية تسببها عواصف رعدية كثيفة وتسقط خلال فترات زمنية قصيرة، ينتج عنها سيول تنساب بسرعة جارفة قد تصل إلى 100 كيلو متر فى الساعة.

وهناك استعدادات تقوم بها مصلحة الرى، بوزارة الموارد المائية والرى، قبل سقوط الأمطار وإجراءات أخرى بعدها.

وفى التقرير التالى نرصد 10 إجراءات تنفذها وزارة الرى لمواجهة الأمطار والسيول أثناء حدوثها.

1- عقد غرف العمليات على مدار الساعة بالإدارة المختصة لمتابعة حالة الطقس ورصد أية تطورات تحدث وذلك من خلال الرسائل التى تصل من مشروع الإنذار المبكر التابع لوزارة الموارد المائية والرى.

2- إخطار مركز عمليات المحافظة المختصة بنشرة احتمالية حدوث السيول، وتتخذ غرفة العمليات بالمحافظة الإجراءات اللازمة من إبلاغ الجهات التابعة لها لأخذ الاحتياطات اللازمة.

3- تقوم فرق من مهندسى الإدارة المختصة بالتوجه إلى الأودية المتوقع حدوث سيول بها – إن أمكن – بالمرور لمراقبة ورصد حركة المياه وكميتها وكفاءة عمل المنشآت الصناعية المقامة "سدود وخزانات وبحيرات".

4- المرور على الأعمال الصناعية بالوديان وحصر التلفيات بها من جراء السيول.

6- عمل خطة عاجلة لإصلاح التلفيات والأضرار التى حدثت بالأعمال الصناعية.

7- الاشتراك مع المحافظة فى لجان لحصر الإضرار والتلفيات الناجمة من السيول.

8- تقدير كمية السيول التى سقطت على الوديان لأخذها فى الاعتبار عند تصميم الأعمال الصناعية على المخرات.

9- حصر كمية المياه المحجوزة أمام الأعمال الصناعية المختلفة .

10- إبلاغ الجهات المختلفة (المحافظة – الزراعة) للاستفادة من هذه المياه.