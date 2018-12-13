مصر | حملات مرورية بالجيزة لضبط المخالفات.. تعرف عليها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حملات مرورية بالجيزة لضبط المخالفات.. تعرف عليها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، حملاتها المرورية موسعة، لضبط كافة المخالفات المرورية ورفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع، وذلك لضبط إيقاع الشارع المصري ومحاسبة كل من يخالف القانون. وأسفرت الحملات التى شنتها إدارة مرور الجيزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، من ضبط 11 سيارة متروكة ودراجة بخارية، خشية استخدمها فى العمليات الإرهابية، منها 3 سيارات تم تسليمها لمالكها و3 سيارات تم حجزها بالأقسام والمراكز، وتم رصد 5 دراجات بخارية بدون تراخيص ولوحات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

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