مصر | غلق جزئي لكوبري غمرة بسبب أعمال الصيانة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غلق جزئي لكوبري غمرة بسبب أعمال الصيانة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وسوف يتم تنفيذ أعمال الغلق الجزئي لكوبري غمره على مرحلتين، كل مرحلة نصف الاتجاه عن طريق غلق حارة مرورية من كل اتجاه مع الاستبقاء على حركة المرور الطولي بالكوبري وعدم إجراء غلق كلي للكوبري، وتقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات اللازمة لمواجهة الكثافات المرورية المتوقعة وتسيير الحركة المرورية بالمنطقة.
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