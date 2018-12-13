مصر | إغلاق جزئي لكوبري أكتوبر بسبب أعمال صيانة الفواصل بالجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إغلاق جزئي لكوبري أكتوبر بسبب أعمال صيانة الفواصل بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مساء اليوم الخميس،

قررت إدارة مرور الجيزة،الإشراف على إغلاق جزئي لكوبري أكتوبر، بسبب أعمال صيانة الفواصل العرضية والأسوار المعدنية الخاصة بالكوبري داخل محافظة الجيزة لمدة 3 أيام وسط انتشار الخدمات المرورية.

والهدف من اﻷعمال رفع كفاءة الكوبري لتسهيل حركة المرورية، مع غلق جزئى لكوبرى 6 أكتوبر، وترك حارة مرورية لحركة سير السيارات، بدء من الساعة 12 ليلا حتى 5 صباح اﻷحد المقبل.

وستكون تلك اﻷعمال في صباح أيام (الجمعة، والسبت، والأحد) من كل أسبوع بداية من الساعة 12 بعد منتصف الليل وحتى الخامسة صباحًا، وستقوم الإدارة العامة للمرور بتعيين الخدمات اللازمة لمواجهة الكثافات المرورية المتوقعة، وتسيير الحركة المرورية بالمنطقة.