مصر | السيطرة على حريق داخل شقة سكنية بمصر القديمة دون وقوع إصابات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السيطرة على حريق داخل شقة سكنية بمصر القديمة دون وقوع إصابات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح رجال الحماية المدنية بالقاهرة، في السيطرة على حريق داخل شقة سكنية في مصر القديمة، حيث انتقلت سيارات الإطفاء، وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان دون وقوع إصابات.

وتلقت شرطة النجدة، تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق فى إحدى الشقق فى مصر القديمة، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمنى ومحاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتم إخماد الحريق.