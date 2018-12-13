شكرا لقرائتكم خبر عن أجندة الخميس.. الأخبار المتوقعة 13 ديسمبر 2018 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنطلق أعمال الدورة الوزارية السابعة بعد المائة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية بالقاهرة برئاسة موريتانيا، حيث من المقرر أن تقدم الأمانة العامة للمجلس خلال الدورة الوزارية دراسة حول الاستراتيجية العربية للاقتصاد الرقمي وبعض الدراسات التي تم إعدادها حول إعادة الإعمار في البلاد العربية والتي تتضمن الرؤية الاستراتيجية لها في الدول العربية المتضررة من تداعيات ثورات الربيع العربي.

يلقي الدكتور فاروق الباز، الخبير الدولي في علوم الفضاء ومدير مركز الاستشعار عن بُعد في جامعة بوسطن وعضو المجلس الاستشاري العلمي لرئيس الجمهورية، محاضرة بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية تحت عنوان: «الاستثمار في مستقبل مصر.. أفق تعمير الصحراء».

تعقد اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، اجتماعا لدراسة وبحث الخطوات الفلسطينية المقبلة، وخاصة على ضوء التحركات الأمريكية الأخيرة في الأمم المتحدة لإدانة النضال الفلسطيني.

تحتفي وزارة الثقافة، ممثلة في بيت الغناء العربي بقصر الأمير بشتاك، بالذكرى المئوية لميلاد الفنان محمد فوزي في «صالون مقامات»، والذي يقام بالاشتراك مع البرنامج الثقافي بالإذاعة المصرية.

يشهد بيت السناري الأثري بحي السيدة زينب بالقاهرة، التابع لمكتبة الإسكندرية، حفل توزيع جوائز ومعرض مسابقة الاتحاد الأوروبي الحادية عشرة للتصوير الفوتوغرافي، ويتضمن الحفل تسليم جوائز الصور الفائزة في مسابقة التصوير الفوتوغرافي، والتي تأتي في إطار الاحتفال بالذكرى الـ210 لصدور كتاب «وصف مصر»، كما سيقام معرض لأفضل 30 صورة بحضور سفير الاتحاد الأوروبي في مصر إيفان سوركوش.