شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الأقصر يشارك في افتتاح فعاليات المؤتمر الدولي السادس لأمراض النساء والتوليد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك محافظ الأقصر، المستشار مصطفى ألهم، مساء الأربعاء، في افتتاح فعاليات المؤتمر الدولي السادس لقسم أمراض النساء والتوليد بكلية طب البنين بجامعة الأزهر بأسيوط، والذي يعقد في مدينة الأقصر، ويستمر لمدة يومين، تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، بحضور رئيس جامعة الأزهر الدكتور محمد المحرصاوي.

رحب محافظ الأقصر، بضيوف المؤتمر مشيرًا إلى أن استضافة الأقصر للمؤتمرات الطبية تساهم في دعم القطاع الصحي بالمحافظة وكذلك تنشيط السياحة، بالإضافة إلى دورها في تبادل الخبرات ومواكبة التطورات العلمية وتطوير الإمكانيات الطبية من أجل خدمة المواطنين وتقديم أفضل خدمة طبية لهم.