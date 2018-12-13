شكرا لقرائتكم خبر عن حملة تموينية بالأقصر تضبط ربع طن لحوم مجمدة ودواجن منتهية الصلاحية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور تامر صلاح، وكيل وزارة التموين بالأقصر، إنه تم ضبط ربع طن لحوم مجمدة ودواجن منتهية الصلاحية خلال حملة نفذتها المديرية، الأربعاء، بالاشتراك مع مديرية الطب البيطري لمراقبة منافذ بيع اللحوم والدواجن والثلاجات.

وأضاف أنه تم ضبط 230 كجم لحوم مجمدة و25 كجم غير صالحة للاستهلاك الآدمي لانتهاء فتره الصلاحية، وتتم تحرير محضر بالمضبوطات وجاري العرض على النيابة.