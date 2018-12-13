شكرا لقرائتكم خبر عن "الزراعة": 2 مليون و70 ألف فدان منزرعة "قمح".. وتؤكد استمرار أعمال الحصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور عباس الشناوى، رئيس قطاع الخدمات الزراعية بوزارة الزراعة، إن إجمالى المساحات المنزرعة قمحًا هذا الموسم الجديد، بلغت 2 مليون و70 ألف فدان، وجارى الحصر والزراعة للوصول إلى المستهدف زراعته من خلال التركيب التأشيرى.

وأضاف رئيس الخدمات الزراعية، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إنه يجرى حصر المساحات المنزرعة من محصول القمح على الطبيعة ومقارنتها بالتقارير الواردة من المديريات الزراعية، للوصول إلى المستهدف، موضحًا أن هناك لجانًا دورية للمرور على زراعات القمح لحثهم على زيادة المساحات المنزرعة وحل مشاكلهم، وتوفير جميع مستلزمات الإنتاج.

وأكد الدكتور محمد يوسف، رئيس الإدارة المركزية لشئون مديريات الزراعة، إنه جارى زراعة المحصول الشتوى، وخاصة القمح للوصول إلى المستهدف 3 ملايين و400 ألف فدان، وتكثيف لجان حصر المساحات المنزرعة، وتوزيع جميع المقررات السمادية خاصة للمساحات المزمع زراعتها قمحًا تحت مسئولية مشرف الحوض رئيس الوحدة الزراعية، مع الالتزام بكافة ضوابط صرف الأسمدة للموسم الشتوى الحالى.