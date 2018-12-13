شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل لجان لدراسة مقترحات تحويل أسوان إلى عاصمة للشباب الأفريقي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر محافظ أسوان، اللواء أحمد إبراهيم، تشكيل لجان متخصصة بدراسة المقترحات والأفكار المقدمة من الجهات والقطاعات والهيئات والشركات والمتاحف بالمحافظة، في إطار تحويل أسوان عاصمة للشباب الإفريقي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذا الشأن.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده محافظ أسوان، مساء الأربعاء، لدراسة مقترحات تحويل أسوان إلى عاصمة للشباب الأفريقي، بحضور اللواء سعيد حجازي نائب المحافظ، واللواء محمد خالد نائب مدير أمن أسوان، بالإضافة إلى رؤساء ومسئولي هذه الجهات.

وأكد محافظ أسوان أن اللجان ستختص أيضا بدراسة التحضير لعقد منتدى الشباب الإفريقي والعربي بمدينة أسوان.