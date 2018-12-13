تعرف على آراء المذاهب الأربعة فى حكم من نسى المسح على الجبيرة أثناء الوضوء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ما حكم من نسى المسح على الجبيرة أثناء الوضوء ثم صلى ؟

سؤال ورد للجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، وجاء رد اللجنة كالآتى:

يجب المسح على الجبيرة فإن نسى أو لم يمسح فعند أبي حنيفة الصلاة صحيحة ويأثم ووجب عليه إعادتها.

وعند الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة وعند الصاحبين أبي يوسف ومحمد والمفتى به عند الأحناف لا تصح الصلاة ،أما إذا كان المسح على الجبيرة يسبب ضررًا فيتيمم عنه ​​ولا يمسح.

وكان قد كشف التقرير السنوى لمجمع البحوث الإسلامية عن الجهود التى بذلتها لجان الفتوى الرئيسة والفرعية فى استقبال أسئلة الناس والإجابة عليها، لتلبية احتياجاتهم المعرفية من خلال اللجان المنتشرة فى كل مدن ومراكز ومحافظات الجمهورية، حيث بلغ عدد الفتاوى التي أجابت عليها اللجان خلال عام 2018 نحو (711) ألف فتوى فى تخصصات متنوعة ما بين مسائل أحوال شخصية، وعبادات، ومواريث، ومعاملات تجارية ومالية، وقضايا معاصرة، فضلا عن الرد على بعض الشبهات المثارة.