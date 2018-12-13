شكرا لقرائتكم خبر عن عبور 315 سفينة قناة السويس بحمولة 20.7 مليون طن فى 6 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة الاقتصادية العامة لمنطقة قناة السويس، إن حركة الملاحة شهدت خلال الـ6 أيام الماضية، من الجمعة وحتى أمس الأربعاء، عبور 315 سفينة بالمجرى الملاحى لقناة السويس من الاتجاهين بحمولة 20.7 مليون طن.

وأكد الفريق مُهاب مميش، أن الطفرة التى تشهدها حركة الملاحة فى قناة السويس سواء من حيث العدد أو الحمولة، دليل جازم على نجاح مشروع قناة السويس الجديدة والرؤية المستقبلية لإدارة القناة فى تطوير المجرى الملاحى للقناة وتعميقه لجذب السفن ذات الحمولات الكبيرة، بالإضافة إلى إتباع الهيئة لمجموعة من السياسات التسويقية المرنة التى استطاعت جذب العديد من الخطوط الملاحية التى لم تكن تعبر القناة من قبل.

وكشفت تقارير ملاحية صادرة عن هيئة قناة السويس، عن عبور 43 سفينة يوم الجمعة قناة السويس بحمولة 2.7 مليون طن، وعبرت يوم السبت 47 سفينة بحمولة 3.3 مليون طن، وعبرت يوم الأحد، قناة السويس 63 سفينة بحمولة 4 ملايين طن، وعبرت يوم الاثنين 45 سفينة بحمولة 2.5 مليون طن، وعبرت الثلاثاء 68 سفينة بحمولة 4.4 مليون طن، فيما عبر الأربعاء، قناة السويس 49 سفينة، بحمولة 3.8 مليون طن، ليصل إجمالى السفن التى عبرت القناة خلال الـ6 أيام الماضية إلى 315 سفينة بحمولة 20.7 مليون طن.