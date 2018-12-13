شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على طرق شحن عداد الكهرباء بدءًا من العام الجديد × 5 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرصد ”الخليج 365” لقرائه كل ما يريد معرفته عن خطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لإطلاق منظومة الشحن الجديدة الخاصة بعدادات الكهرباء، والتى سيتم تطبيقها منتصف العام الجديد للتيسير على المواطنين عملية الشحن.

فيما يلى أبرز المعلومات عن منظومة الشحن الجديدة: 1- زيادة عدد منافذ شحن عدادات الكهرباء لتشمل جميع أنحاء الجمهورية. 2- إمكانية شحن عداد الكهرباء من خلال تحويل الرصيد فى أى وقت ومن أى مكان. 3- إمكانية شحن عداد الكهرباء بواسطة خاصية البلوتوث. 4- إمكانية شحن عداد الكهرباء فى أى وقت دون انتظار انتهاء العطلات والإجازات الرسمية على الرغم من أنها مبرمجة على عدم الفصل فى هذه الأيام. 5- إمكانية شحن عداد الكهرباء من خارج المنزل.

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