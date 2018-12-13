شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة ترصف شوارع منطقة اللاسلكى بعد الانتهاء من شبكات الصرف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء أحمد فؤاد نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أنه وجه بمتابعة الأعمال الجارية حاليا الخاصة بتركيب شبكة الصرف الصحى، بمنطقة تقسيم اللاسلكى بحى البساتين، وذلك بعد عقد لقاء تنسيقى مع الأجهزة التنفيذية ومسؤلى الشركات الاستثمارية وممثلين عن السكان لسرعة توصيل المراقق حتى يتمكن الحى من استلام المنطقة للبدء فى أعمال الرصف.

وأوضح نائب محافظ القاهرة، أنه سيتم رصف شوارع منطقة اللاسلكى ولكن بعد الإنتهاء من أعمال تركيب شبكة الصرف الصحى، نظر لوجود مطبات كثيرة بالشوارع واستياء المواطنين.

وفى سياق أخر قال اللواء أحمد فؤاد، أن الحى تابع برئاسة اللواء محمود ضياء رئيس حى البساتين، أعمال التشجير وزرع شتلات بالجزيرة الوسطى أمام الشطر الثامن بزهراء المعادى وتركيب مواسير للرى بالتنقيط.