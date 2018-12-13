شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أسباب رئيسية حددتها الأطباء لتشكيل لجنة بحث تنقلات أعضائها.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حددت نقابة الأطباء فى خطابها المرسل للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة 3 أسباب رئيسية طالبت من خلالها تشكيل لجنة لبحث تنقلات الأطباء بالقرب من محال إقامتهم وذلك مساواة لهم بموظفى وحدات الإدارة المحلية الذين صدر لهم قرار من رئيس مجلس الوزراء بنقلهم بالقرب من مقر إقامتهم واستثنى من ذلك أعضاء المهن الطبية، وجاءت أبرز الأسباب كما يلى:

شكاوى عديدة من الأطباء العاملين بالمحافظات المختلفة بسبب استمرارهم للعمل لسنوات طويلة بعيدا عن محافظتهم.

التواجد فى المحافظات البعيدة يتسبب فى سوء انتظام العمل والتأثير سلبا على الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وجود أزمة لدى كثير من الأطباء المنتدبين وتهديدهم بإلغاء الانتداب بحجة تطبيق قانون الخدمة المدنية الذى حدد أربع سنوات كحد أقصى للانتداب.