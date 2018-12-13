شكرا لقرائتكم خبر عن "اتصالات البرلمان" تصدر لائحة قانون جرائم تقنية المعلومات خلال أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب أحمد زيدان أمين سر لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب وعضو البرلمان عن حزب حماة الوطن، إن اللجنة تتابع عن قرب مع وزارة الاتصالات إصدار اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة تقنية المعلومات، لما يحتله القانون من أهمية كبيرة تساعد بشكل كبير على حماية الأمن القومى المصرى وحماية أمن المواطنين على حد سواء.

وأضاف زيدان، فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن وزير الاتصالات أكد خلال مشاركته فى اجتماع اللجنة الأسبوع الجارى، أن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة تقنية جرائم المعلومات سيكون خلال أيام، مؤكدًا أن القانون يساهم بشكل كبير فى القضاء على الشائعات التى تروج من أجل نشر الفتنة بين صفوف الشعب المصرى لضرب استقرار الدولة.

وتابع أمين سر لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان، أن قانون مكافحة جرائم المعلومات يحمى المواطنين ويساعد فى ضبط مرتكبى الجرائم، موضحًا أنه لم يكن الهدف من القانون تقييد الحريات لأنه لم يقصد به على الإطلاق محاربة الأشخاص أو الشركات كما تم الترويج لذلك ببعض وسائل الإعلام.