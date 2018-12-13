اليوم.. المتحف المصري ينظم معرضًا أثريًا بالتعاون مع معهد بون

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

ينظم المتحف المصرى في التحرير، اليوم الخميس، معرضًا أثريًا مؤقتًا، تحت عنوان "نشأة الملكية مصر فى الألف الرابع قبل الميلاد"، وذلك بالتعاون مع معهد بون للآثار المصرية.

ومن المقرر أن يقام المعرض بقاعة 43 بالدور الأرضي بالمتحف، لمدة شهرين، ويضم 120 قطعة أثرية تمثل نشأة أول دولة سياسية معروفة بالتاريخ في وادي النيل بمصر بنهاية الألف الرابع ق.م.