اليوم.. فاروق الباز يُلقي محاضرة عن الاستثمار في مستقبل مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - إسلام ضيف:

يُلقي الدكتور فاروق الباز، الخبير الدولي في علوم الفضاء ومدير مركز الاستشعار عن بُعد بجامعة بوسطن وعضو المجلس الاستشاري العلمي لرئيس الجمهورية، محاضرة بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية، اليوم الخميس، تحت عنوان: "الاستثمار في مستقبل مصر.. أفق تعمير الصحراء"، وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحًا.

من المقرر أن يُدير الجلسة طارق توفيق نائب رئيس مجلس إدارة المركز، ويُعقب كل من الدكتور أحمد فكري عبد الوهاب عضو مجلس إدارة الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، والدكتور صلاح الحجار أستاذ الطاقة والتنمية المستدامة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، والدكتورة عبلة عبد اللطيف المدير التنفيذى ومدير البحوث بالمركز.