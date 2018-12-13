عضو دعم مصر لـ"الخليج 365": بيان عاجل لمقابلات المدارس الشخصية لأطفال الـ"kg"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

كشفت النائبة مارجريت عازر، عضو المكتب السياسي لائتلاف دعم مصر، وعضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عن عزمها التقدم ببيان عاجل لمناقشة المقابلات الشخصية التي تجريها المدارس الحكومية والخاصة للأطفال في سن "kg1 وkg2".

وقالت عازر، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "أرفض إجراء مثل هذه المقابلات في المدارس الحكومية، " فالتعليم حق للجميع، سواء كان الطالب مؤهلاً أو غير مؤهل".

وأوضحت عازر أنه لابد من أن يكون إقبال المدارس الخاصة على مثل هذا الإجراء راجعًا لنص تعاقد قانوني وبروتوكول معتمد رسميًا من قبل وزارة التربية والتعليم.

عازر انتقدت أيضًا استخدام المقابلات بشكل سيئ دون معايير حتى بالمدارس التي لا تتبع الحكومة، مؤكدةً أن هذا أمر مرفوض بحكم الدستور والقانون.