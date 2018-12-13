أخبار مصر | وزير الإعلام الكويتي يصل القاهرة للمشاركة في احتفالية الذكرى الستين لمجلة "العربي"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الإعلام الكويتي يصل القاهرة للمشاركة في احتفالية الذكرى الستين لمجلة "العربي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصل محمد ناصر الجبري وزير الإعلام وزير الدولة لشئون الشباب في الكويت، إلى مطار القاهرة الدولي، للمشاركة في احتفالية الذكرى الستين لمجلة "العربي"، وتقام الاحتفالية بمقر السفارة الكويتية في القاهرة.

ووجه محمد صالح الذويخ، سفير الكويت لدى مصر، الدعوة إلى عدد كبير من الشخصيات الثقافية والإعلامية المصرية والعربية لحضور هذه الاحتفالية.

ومجلة "العربي"، هي من أقدم المجلات الكويتية؛ إذ صدر أول أعدادها في ديسمبر كانون الأول 1958، وهي شهرية ثقافية مصوَّرة، تصدرها وزارة الإعلام في الكويت للقارئ العربي، وتصدر منها منشورات دورية أخرى، مثل «العربي العلمي» و"كتاب العربي"، ومجلة «العربي الصغير»؛ الموجهة للأطفال، كما تم الإعلان عن إصدار ملحق جديد يدعى «الشباب العربي».

ويقع مقر مجلة «العربي» الرئيسي في بنيد القار في الكويت، إلا أنها تمتلك مكاتب في القاهرة وبيروت ودمشق، وغيرها، وتطبع من كل عدد 250 ألف نسخة.