شكرا لقرائتكم خبر عن رحم الله الأستاذ.. هكذا نعى المشاهير الكاتب الراحل إبراهيم سعدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحلة طويلة فى بلاط صاحبة الجلالة تاركًا وراءه تاريخًا طويلاً، خاضها الكاتب الصحفى الراحل إبراهيم سعدة، الذى توفى أمس بعد صراع من المرض، غلب الحزن عبر تغريدات محبيه على موقع تويتر، عقب وفاته، حيث تصدرباسمه هاشتاج "إبراهيم سعدة" فى قائمة الأكثر تداولاً، وشارك عدد كبير من رواد السوشيال ميديا برسائل وكتابات مؤثرة.



إبراهيم سعدة

قال محمد رشيد، الكاتب والمحلل السياسى الفلسطينى: "رحل العملاق الكبير إبراهيم سعدة بعد أن غاب عنا قلمه الرشيق فى عتمة ضباب وغبار (ثورات الربيع العربى)، عقد من التوهان والتضليل حطم شعوبًا ودولاً، ولولا رحمة الله وهمة شعب وجيش مصر لأصبح الدمار الشامل عنوانًا لهذا القرن، رحم الله الكاتب الكبير وحفظ الله مصر".



محمد رشيد

ونعى الكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس تحرير الخليج 365، عبر حسابه على "تويتر"، أسرة الكاتب الراحل إبراهيم سعدة، قائلاً: "رحم الله الكاتب الصحفى الكبير الأستاذ إبراهيم سعدة.. أدعو الله له بالمغفرة والرضوان.. تقبله الله فى فسيح جناته.. وخالص العزاء لأختى الغالية نيفين سعدة ربنا يكتب لها الصبر والسكينة.. اللهم آمين".



خالد صلاح على تويتر

وقال الإعلامى عمرو الليثى: "رحم الله أستاذى العظيم إبراهيم سعدة وأسكنه فسيح جناته كان قلمًا شريفًا ورجلاً نبيلاً".



عمرو الليثى

وأعرب محمد أبو حامد، عضو مجلس النواب عن حزنه، قائلاً: "ننعى ببالغ الآسى الكاتب الصحفى الكبير إبراهيم سعدة - إنَّا لله و إنَّا إليه راجعون نسأل الله له المغفرة والرحمة وأن يدخله فسيح جناته".



محمد أبو حامد

وكانت قد أعلنت نيفين إبراهيم سعدة، ابنة الكاتب الصحفى الراحل إبراهيم سعدة، إن والدها ستشيع جنازته اليوم الخميس، من دار أخبار اليوم وسوف تقام صلاة الغائب بعد صلاة الظهر بمسجد عمر مكرم.