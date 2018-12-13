شكرا لقرائتكم خبر عن "الرى" تكشف عن إزالة 42 ألفًا و528 حالة تعدٍ على النيل فى 4 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير لقطاع حماية وتطوير نهر النيل، إزالة 42 ألفًا و528 حالة تعدٍ على النيل فى 16 محافظة منذ 5 يناير 2015، أى حوالى 4 سنوات من إجمالى 50 ألفًا و399 مخالفة، فى حين جرى تحرير 46 ألفًا و 541 مخالفة جديدة، وذلك فى الوقت الذى تتواصل فيه الإزالات، حيث يتم شن حملات يومية فى كافة المحافظات المطلة على نهر النيل .

من جانبه، أكد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، فى تصريحات سابقة له، أن وزارة الرى لن تتهاون أو تتقاعس حتى يتم القضاء على التعديات وتنظيف النهر منها، وأن الحملة تستهدف جميع التعديات الموجودة على نهر النيل دون النظر إلى الأشخاص المعتديين.

ووجه وزير الرى بضرورة استمرار وزيادة معدلات الإزالات على النحو الذى تم عرضه بالتقرير، خاصة أن معدلات تنفيذ إزالة التعديات على نهر النيل والمجارى المائية على مستوى الجمهورية تأخذ شكلاً تصاعدياً وتعكس رغبة الدولة فى إزالة التعديات على نهر النيل والمجارى المائية للحفاظ على هذا المرفق الحيوى والمورد الطبيعى الهام فى ظل التعاون المستمر بين أجهزة الدولة وأجهزة الوزارة المعنية.

الجدير بالذكر أن الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل انطلقت فى 5 يناير 2015 وتم توقيع وثيقة حماية نهر النيل من قبل رئيس الجمهورية ورموز الشعب المصرى، وعلى رأسهم شيخ الأزهر وبابا الكنيسة وعدد كبير من أطياف الشعب المصرى ومنظمات المجتمع المدنى.