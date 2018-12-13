شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام الكويتى يصل مطار القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل إلي مطار القاهرة الدولي محمد ناصر الجبري، وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب في الكويت وذلك للمشاركة في احتفالات مجلة العربى بمرور 60 عاما على تأسيسها. وأنهى الجبري إجراءات وصوله من صالة كبار الزوار وكان في استقباله عدد من مسؤولي السفارة الكويتية بالقاهرة. ووجه محمد صالح الذويخ سفير الكويت لدى مصر، الدعوة إلى عدد كبير من الشخصيات الثقافية والإعلامية المصرية والعربية لحضور هذه الاحتفالية.

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