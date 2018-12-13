شكرا لقرائتكم خبر عن 8 نصائح لمزارعى الفراولة مع بدء جمع المحصول.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نصحت الإدارة المركزية للمحاصيل البستانية والمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة ، مزارعى الفراولة باتباع الإرشادات الخاصة أثناء جمع المحصول لزيادة الإنتاج الكمى والكيفى، خاصة أن المحصول يعد من المحاصيل التصديرية الهامة. إزالة الأوراق الجافة والمسنة والحشائش وخربشة سطح التربة. بدء الحصاد في الأصناف المبكرة بالزراعات الطازجة. عمل برامج تدريبة بالغيطان حول طرق الجمع الصحيح رفع التسميد البوتاسي "سلفات البوتاسيوم " ليصل إلي كجم للفدان. ضرورة التسميد الأزوتي " سلفات النشادر " 4 كجم للفدن. يكون لتسميد الفسفوري " حمض الفوسفوريك " إلي 1 لتر للفدان ويكرر كل أسبوعين. تقليل الري ليصبح 9 إلي 12 م3 يوميا في زراعة المالش. يجب ضرورة الرش بالكبريت الميكرونى 3.5 م / لتر كل 10 أيام.

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