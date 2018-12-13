كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعيين سمير يوسف رئيسًا تنفيذيًا لقنوات CBC والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن تامر مرسي رئيس مجلس إدارة مجموعة إعلام المصريين وشركة المستقبل للقنوات الفضائية، تعيين سمير يوسف رئيسًا تنفيذيًا لقنوات CBC. والمعروف أن سمير يوسف يتمتع بخبرة مميزة تمتد لأكثر من ٢٥ سنة في مجال الإعلام وتأسيس المحطات التلفزيونية وإدارتها مثل راديو وتلفزيون العرب art ومودرن سبورت وقنوات النهار وCBC وشركة ANA. ورحب به تامر مرسي، عقد اجتماعًا بوجود رؤساء الإدارات المختلفة في مجموعة القنوات.

شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر | تعيين سمير يوسف رئيسًا تنفيذيًا لقنوات CBC على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الفجر وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الفجر ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .