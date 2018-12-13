شكرا لقرائتكم خبر عن "النقل" تعلن عن افتتاح مترو مصر الجديدة أمام الجمهور خلال أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور عمرو شعت نائب وزير النقل والقائم بأعمال رئيس الهيئة القومية للأنفاق، افتتاح الجزء الأول من المرحلة الرابعة بالخط الثالث للمترو الممتدة من هارون حتى نادى الشمس بمصر الجديدة بطول 4 كم أمام الجمهور خلال أيام، عقب انتهاء اختبارات التشغيل التى يجرى القيام بها حاليًا.

وأضاف الدكتور عمرو شعت، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أنه يجرى حاليًا إجراء تجارب على أنظمة الإشارات والتحكم وتشغيل القطارات بدون ركاب؛ للاطمئنان على إجراءات وسلامة التشغيل قبل افتتاح المشروع للجمهور.

يذكر أن مشروع مترو مصر الجديدة يشمل محطات هارون وهليوبوليس والألف مسكن ونادى الشمس ومحطة النزهة، التى سيتم افتتاحها مع الجزء الثانى من المرحلة الرابعة بالخط الثالث الواصل حتى مدينة السلام نهاية 2019، وبدأت أعمال تنفيذ هذا المشروع فى يوليو 2015.