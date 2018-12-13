شكرا لقرائتكم خبر عن أهالى منطقة مصنع الكراسى بالوراق يطالبون باستكمال رصف الشوارع.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب أهالى منطقة معهد البحوث بحى الوراق فى الجيزة، عن استيائهم من عدم استكمال رصف الشوارع الموجودة خلف مصنع الكراسى، خاصة أن شركة الصرف الصحى رفعت مستوى بلاعات الصرف الصحى بناءا على طلب المقاول لرصف الشوار.

وقال أحد الأهالى إن المقاول قام برصف عدد من الشوارع ولم يستكمل باقى الشوارع على الرغم من قيام شركة الصرف برفع مستوى بلاعات الصرف الصحى ما جعل الشوارع شكلها سيئ وتتسبب فى إتلاف السيارات.

وفى السياق عبر الأهالى عن خوفهم من وجود برج سكنى مخالف مكون من 12 طابق، بشارع مسجد التقوى خلف مصنع الكراسى بوراق الحضر، أوقف الحى بناءه منذ عامين، ولكن صاحب العقار يعمل بالحى وأستأنف العمل بالبرج وقام بتشطيب الواجهات وعلق إعلان يوضح نيته فى بيع أو ايجار الوحدات، مما يهدد حياه السكان، مطالبين الحى بسرعة التحرق لوقف المخالفة.

من جانبه قال اللواء طارق عبد العظيم رئيس حى الوراق، أنه سيتم استكمال رصف الشوارع بمنطقة مصنع الكراسى، مشيرا إلى أنه من الوارد أن يكون توقف المقاول بسبب تأخر صرف المستحقات.