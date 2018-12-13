كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر احتراق "توكتوك" وتفحمه في المعادي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشب في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، حريق بأحد التكاتك أثناء سيرة في ميدان أبو عبدة بالمعادي. وحاول المارة وسائقي السيارات إطفاء الحريق دون جدوي مما أدي لتفحم التوكتوك بالكامل وسط صريخ وبكاء من قائده.

شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر | احتراق "توكتوك" وتفحمه في المعادي على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الفجر وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الفجر ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .