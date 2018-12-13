شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة العاملين بالسكة الحديد تدرس زيادة حافز الكيلو لسائقى القطارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عبد الفتاح فكرى رئيس النقابة العامة للعاملين بالسكة الحديد أنه رفع مذكرة بمطالب سائقى القطارات الخاصة بزيادة حافز الكيلو متر إلى المهندس أشرف رسلان رئيس الهيئة وأنه وعد بدراسة مطالبهم. وأضاف رئيس النقابة العامة لـ"الخليج 365" أنه سيجرى إعداد دراسة مالية عن مطالب زيادة حافز الكيلو متر للسائقين، وأنه نقل للسائقين تفهم رئيس الهيئة لمطالبهم، وأنه يجرى حاليا دراسة إمكانية توفير تمويل لها.

شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة العاملين بالسكة الحديد تدرس زيادة حافز الكيلو لسائقى القطارات على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .