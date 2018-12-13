شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس اليوم الخميس 13/12/2018 فى مصر والدول العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربية اليوم الخميس ، ففى مصر يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية مائل للدفء على باقي الأنحاء نهارا، شديد البرودة ليلا.

حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع الخبراء أن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء.

وبالنسبة لحالة البحر الأبيض المتوسط فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية جنوبية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

الطقس فى الأردن

نهاراً: تكون درجات الحرارة دون مُعدلاتها المُعتادة لمثل هذا الوقت من العام بقليل، ولا تزال الفرصة مُتاحة صباحاً لهطول زخات خفيفة من المطر في أجزاء محدودة من المملكة، في حين، تستقر الأجواء تدريجياً في عموم المناطق وتتناقص كميات الغيوم مع ساعات العصر والمساء، و تكون الرياح غربية إلى شمالية غربية، معتدلة السرعة.

فى خليج العقبة، الرياح: شمالية، خفيفة السرعة، وحالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (10-20 سم)، درجة حرارة سطح مياه البحر: 22 درجة مئوية

ليلاً: تسود أجواء باردة في عموم المناطق، وبشكل لافت في البادية والسهول الشرقية وجبال الشراه، ويتوقع تشكل الصقيع، مع ساعات الليل المتأخرة، في أرجاء عدة من الجبال خاصة الجنوبية ومناطق البادية والسهول الشرقية، وتكون الرياح متغيرة الاتجاهات وخفيفة السرعة.

الطقس فى فلسطين

يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، بحيث تصبح أدنى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود درجتين مئويتين، ويكون الطقس غائماً جزئياً، وبارداً نسبياً نهاراً، وبارداً ليلاً، وتبقى الفرصة مهيأة لتساقط زخات محلية من الأمطار على بعض المناطق، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.