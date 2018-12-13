شكرا لقرائتكم خبر عن "التموين" تصرف 60% من مقررات شهر ديسمبر حتى الآن بالوجه البحرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الشركة العامة لتجارة الجملة، إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، توفير كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بفروع ومنافذ الشركة بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق بجانب استمرار صرف السلع المدعمه لأصحاب البطاقات التموينية، وأنه تم صرف ما يقرب من 60% من مقررات شهر ديسمبر الجارى فى محافظات الوجه البحرى حتى الآن، ضمن المقررات التموينية للشهر الجارى، بجانب صرف الشركة المصرية للجملة السلع المدعمة بمحافظات الوجه القبلى.

ويأتى ذلك فى الوقت الذى وجه فيه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، الشركة القابضة للصناعات الغذائية برئاسة اللواء أحمد حسانين، باستمرار طرح السلع الغذائية للمواطنين بفروع المجمعات الاستهلاكية، حيث تقوم الشركة القابضة للصناعات الغذائية بتوفير المنتجات للشركات التابعة أولاً بأول، من خلال التعاقد على السلع عبر لجنة الشراء المركزية للحصول على أفضل المنتجات وبأسعار مناسبة.