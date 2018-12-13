شكرا لقرائتكم خبر عن دواوين الوزارات.. المستشفيات الجامعية تقدم العلاج لنحو 18 مليون مريض سنويا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسفر نشاط دواوين عموم وزارات الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الوزراء، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية. وزارة الكهرباء وزير الكهرباء: سد روفيجى" يعد من أكبر السدود لإنتاج الطاقة الكهرومائية وزارة التموين التموين تخفض سعر كيلو الدواجن المجمدة لـ37 جنيها بالمجمعات الاستهلاكية وزارة الصحة الصحة: فحص الإيدز للمواطنين فى سرية دون الإفصاح عن بياناتهم التعليم العالى وزير التعليم العالى: المستشفيات الجامعية تقدم العلاج لنحو 18 مليون مريض سنويا وزارة التعليم نائب وزير التعليم: الوزارة تحتاج معلمين حريصين على مهنة التدريس وجديرين بها وزارة الأوقاف رئيس هيئة الأوقاف: القانون الجديد يعطى صلاحيات أكبر.. ولا تفريط فى الأصول وزارة الرى متحدث "الرى": سد تنزانيا لن يؤثر على حصة مصر والسودان من مياه نهر النيل وزارة الهجرة: الهجرة تكشف عن 3 علماء من المشاركين بمصر تستطيع بالتعليم.. تعرف عليهم وزيرة القوى العاملة: وزير القوى العاملة: الحكومة تولى اهتماما بالعامل والحفاظ على حقوقه

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