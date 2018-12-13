شكرا لقرائتكم خبر عن الجماعة الإسلامية تواصل هجومها على وجدى غنيم: "كاذب ويدفعنا لحمل السلاح" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت الجماعة الإسلامية وحزبها السياسى البناء والتنمية الهجوم، على الداعية الإخوانى وجدى غنيم بعدما نعت قياداتها بالخونة.

ووصف سيد فرج القيادى بالجماعة الإسلامية الداعية الإخوانى وجدى غنيم بالكاذب والمدلس، قائلا :"الشيخ وجدي غنيم أنت تكذب وتدلس ورسالتك إلى حزب البناء والتنمية مرفوضة ونحن أعلم بواقعنا وصالح ديننا ووطننا".

وقال "فرج" فى مقال له نشرته الصفحة الرسمية لموقع البناء والتنمية :"كنت أتمنى!!! – أى وجدى غنيم- أن مثلك لا يقع متعمدا في الكذب والتدليس، ولا أقوم بالرد عليك، ولكنك أدمت وأدمنت الكذب على أعضاء حزب البناء والتنمية وسبهم، ووصفهم بالخيانة والنفاق، والانحطاط والسفالة، لأسباب واهية ولو كنت منصفا لعرفت أننا على الحق والصواب الذي يجب عليك وعلى من حولك ووراءك أن يدعموه ويؤيدوه، ولكنك ، وهم تتبعون أهوائكم ومصالحكم الشخصية، فأنت ومن حولك ووراءك لا تريدون منا إلا أن نتبنى العنف والصدام المسلح، ونتبنى خطاب الكراهية والتحريض، ونرفع رايات التكفير والتخوين، ولكننا لا ولن نتبنى العنف ولا الصدام المسلح، بل أصبحنا نحذر من العنف ومن الصدام المسلح، ونرفض خطابات الكراهية والتخوين والتكفير".

ووجه "فرج" رسالة إلى وجدى غنيم قائلا :"يقول الشيخ كبير السن كفاية يا حزب البناء والتنمية تنازلات فسوف يتم حل الحزب كده كده؟؟ ونقول نحن لم نتنازل ولو تنازلنا من أجل وطننا فهذا شرف لنا".

وكانت احتدمت معركة بين الإخوان والجماعة الإسلامية أثر هجوم وجدى غنيم على قيادات الجماعة الإسلامية ووصفهم بالخونة".