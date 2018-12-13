شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. بدء فترة الصمت الدعائى فى الانتخابات التكميلية لمجلس النواب بالخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ اليوم الخميس فترة الصمت الانتخابى للانتخابات التكميلية لمجلس النواب للمصريين بالخارج، وذلك فى الثانية عشر ظهرًا بحسب توقيت كل دولة.

وتجرى الانتخابات على ثلاثة مقاعد هى طامية بالفيوم، وزفتى بالغربية، وقسم أول العريش بسيناء، حيث تبدأ عملية الاقتراع للمصريين بالخارج بالدوائر الثلاثة غدًا الجمعة وتستمر يومين حتى السبت.

وتجرى انتخابات الداخل يومى 19 و20 من الشهر ذاته، وفى حالة الإعادة يكون الاقتراع يومى 11 و12 يناير المقبل بالخارج، ويومى 16 و17 من الشهر ذاته بالداخل.

وتعلن الهيئة الوطنية للانتخابات نتائج المرحلة الأولى يوم 25 ديسمبر الجارى.

وأعلنت الهيئة انتهائها من جميع الاستعدادات، من طباعة أرواق الاقتراع، وجاهزية السفارات والقنصليات فى الخارج لاستقبال الناخبين.

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات أعلنت القوائم النهائية للمرشحين، حيث يتنافس على مقعد دائرة طامية 10 مرشحين، ويتنافس على مقعد دائرة زفتى 13 مرشحًا، ويتنافس على مقعد دائرة العريش 13 مرشحًا.

كانت الهيئة قد قررت فتح باب الترشح للانتخابات التكميلية على مقاعد الدوائر الفردية فى 10 نوفمبر الماضى لمدة 8 أيام على الدوائر الثلاثة التى خلت بوفاة نوابها.