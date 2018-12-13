شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق كوبرى أكتوبر جزئيًا لإصلاح الفواصل والأسوار المعدنية لمدة 3 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تغلق إدارة مرور الجيزة، فى منتصف اليوم الخميس، كوبرى 6 أكتوبر بشكل جزئى لإنجاز أعمال صيانة الفواصل العرضية والأسوار المعدنية الخاصة بالكوبرى فى نطاق محافظة الجيزة لمدة 3 أيام، وسط انتشار الخدمات المرورية.

وتستهدف الأعمال رفع كفاءة الكوبرى لتسهيل حركة سير السيارات، مع غلق جزئى لكوبرى 6 أكتوبر، وترك حارة مرورية لسير السيارات، بدءًا من الساعة 12 "منتصف الليل" حتى 5 صباح اﻷحد المقبل.

وتكون تلك اﻷعمال في صباح أيام "الجمعة، والسبت، والأحد" من كل أسبوع بداية من الساعة 12 منتصف الليل وحتى الخامسة صباحًا، وستقوم الإدارة العامة للمرور بتعيين الخدمات اللازمة لمواجهة الكثافات المرورية المتوقعة، وتسيير الحركة المرورية بالمنطقة.