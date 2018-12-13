شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الخميس طقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية مائل للدفء على باقي الأنحاء نهارا، شديد البرودة ليلا.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء.

وبالنسبة لحالة البحر الأبيض المتوسط فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية جنوبية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 17 21

شبين الكوم 15 20

طنطا 14 20

دمنهور 13 20

الإسكندرية 13 19

بلطيم 13 19

مطروح 12 21

السلوم 10 19

سيوة 11 23

بورسعيد 15 20

دمياط 15 20

الزقازيق 15 20

الإسماعلية 15 21

السويس 15 22

العريش 14 20

رفح 13 20

رأس سدر 11 22

نخل 05 17

نويبع 16 21

طابا 14 20

كاترين 04 16

الطور 12 22

شرم الشيخ 14 24

الغردقة 11 23

مرسى علم 13 22

الفيوم 12 21

بنى سويف 10 21

المنيا 10 22

أسيوط 09 22

سوهاج 09 22

قنا 10 23

الأقصر 10 23

أسوان 11 24

أبوسمبل 11 23

الوادى الجديد 09 22

شلاتين 16 25

ابو رماد 17 24

راس حدربة 18 23

حلايب 19 23

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 22 30

المدينة 14 26

الرياض 14 26

المنامة 20 24

أبوظبى 18 26

الدوحة 19 26

الكويت 14 22

دمشق 02 14

بيروت 13 18

عمان 04 13

القدس 06 13

غزة 12 19

بغداد 09 20

مسقط 22 27

صنعاء 07 24

الخرطوم 16 31

طرابلس 12 21

تونس 09 20

الجزائر 09 16

الرباط 10 16

نواكشوط 18 30

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة 04 - 01

اسطنبول 04 08

اسلام اباد 03 18

نيودلهى 08 20

جاكرتا 25 33

بكين 07 ـ 03

كوالالمبور 24 29

طوكيو 03 09

أثينا 07 11

روما 08 11

باريس 04 ـ 03

مدريد 04 10

برلين 02 ـ 02

لندن 01 ـ 04

مونتريال 10 ـ 08 ـ

موسكو 07 ـ 02 ـ

نيويورك 01 03

واشنطن 02 08