شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. تعرف على سد "روفيجى" التنزانى بعد قيام "المقاولون العرب" بتشييده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد الدكتور جون ماجوفولى، رئيس جمهورية تنزانيا المتحدة، والدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الأربعاء، مراسم توقيع عقد إنشاء مشروع سد لتوليد الطاقة الكهرومائية فى حوض نهر روفيجى الواقع فى "محمية سيلوس"، المملوك لوزارة الطاقة التنزانية، والفائز بتنفيذه التحالف المصرى لشركتى المقاولون العرب والسويدى الكتريك، بقيمة 2.9 مليار دولار، وحضر من الجانب المصرى الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، وعدد من المسئولين ورجال الصناعة والمستثمرين، بينما حضر عن الجانب التنزانى، نائبة رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، وعدد من الوزراء والمسئولين.

ويتضمن الفيديو التالى شرحا تفصيليا عن سد روفيجى المقرر تشييده بتنزانيا من قبل شركة المقاولون العرب، بجانب فيديو آخر يستعرض تطور العلاقات بين مصر وتنزانيا منذ عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.

ويتضمن المشروع إنشاء سـد رئيسى خرسانى لتخزين المياه اللازمة لتوليد الطاقة الكهرومائية من محطة الكهرباء، وإنشاء أربعة سدود أخرى لتخزين المياه ليصل إجمالى مخزونات المياه المتوقعة إلى 33 مليار متر مكعب، وإنشاء محطة لتوليد الطاقة الكهرومائية بقدرة تصل إلى 2115 ميجاوات ومحطة ربط كهرباء فرعية بطاقة 400 كيلوفولت، بالإضافة لخطوط نقل الكهرباء 400 كيلو فولت لأقرب نقطة بالشبكة العمومية.