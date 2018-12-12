شكرا لقرائتكم خبر عن سمير يوسف رئيسًا تنفيذيًا لقنوات «CBC» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلن تامر مرسي، رئيس مجلس إدارة مجموعة إعلام المصريين، وشركة المستقبل للقنوات الفضائية، تعيين الأستاذ سمير يوسف رئيسا تنفيذيا لقنوات «CBC». ويتمتع «سمير» بخبرة مميزة تمتد لأكثر من 25 سنة في مجال الإعلام وتأسيس المحطات التلفزيونية وإدارتها، وانعقد الاجتماع بحضور رؤساء الإدارات المختلفة في المجموعة.

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