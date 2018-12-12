شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم»: النظام الجديد باهر.. واستطلاع: 86% من الطلاب يرفضون «الثانوية التراكمية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة التربية والتعليم أنها تسعى من خلال نظام التعليم الجديد لتوفير خدمة تعليمية متميزة للمواطنين، وتحقيق العدالة الاجتماعية لتصل هذه الخدمة بنفس المستوى العالى للجميع.

وقالت الوزارة رداً على استفسارات المواطنين على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»: «إن النظام الجديد يقدم تعليماً يركز على الطالب لتأهيله للحياة وليس للامتحان، كما سيساعد على تخريج طالب مبدع ومبتكر مستمر فى التعليم طوال حياته، لا يعتبر الشهادة آخر خطوة فى رحلة التعلم»، مشيرةً إلى أن النظام سيخرج كذلك طالبا لديه قدرة تنافسية حقيقية، وبارعا فى ريادة الأعمال، وقائدا قادرا على التعبير عن نفسه وعلى التفكير وأخذ القرارات.

وأوضحت الوزارة أن النظام مشروع لبناء جيل مصرى مختلف تمامًا، حيث ستتخرج أول دفعة منه فى عام 2030، ومن المخطط أن تكون مواصفاته ومهاراته مطابقة لما جاء فى رؤية مصر للتنمية المستدامة، وأن المؤشرات الأولية للنظام تؤكد نجاحه، خاصة فى مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى وكذلك المدارس المصرية اليابانية والحكومية الدولية التى تم افتتاحها العام الدراسى الحالى، لافتةً إلى أنها تتابع بعض شكاوى أولياء الأمور من بعض المدارس اليابانية لحلها وتلافيها نهائياً. وتابعت الوزارة أن نتائج التجربة فى أول شهور تطبيقها مبهرة، وردود فعل بعض أولياء الأمور بصفتهم متلقى الخدمة التعليمية تؤكد نجاحها، كما أن هناك متابعة بشكل مستمر مع عدة جهات لرفع مستوى الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب بشكل مستمر، على أن يكون هناك تقييم متواصل للخدمة التعليمية للتأكد من تحقيق أهدافها المطلوبة. وأشارت إلى أن علاج مشكلة كثافة الفصول مرتبط ببناء فصول جديدة، ما سيستغرق زمناً طويلاً وتكلفة باهظة، ولكن يتم العمل على هذا الملف، والدول التى تعانى من الكثافة مثل الصين لا تمثل هذه المشكلة عائقا فيما يخص المستهدف من العملية التعليمية، منبهةً إلى أنه كان من الممكن بناء عدد كبير من الفصول مع وجود المنهج القديم الذى لا يصل بالمجتمع إلى نتيجة جيدة، لذا تم التركيز على المناهج التى تهتم بعقل الطفل فى إطار البحث عن حلول غير تقليدية لحل مشكلة الكثافة.

وقالت الوزارة إن برنامج الحكومة من 2018 حتى 2021 بالتنسيق مع وزارة التخطيط يهدف لإنجاز مشروعات لتفادى الكثافة، وتنقسم هذه المشروعات إلى مدارس جديدة متكاملة بتصميمات مبتكرة، وتوسعات فى مدارس قائمة بالفعل وإحلال وتجديد مبان قديمة، توزع هذه المشروعات حسب المحافظات الأكثر احتياجًا. وأوضحت الوزارة أن «التابلت» ليس هدفاً فى حد ذاته ولكنه وسيلة هدفها تمكين الطالب من الوصول لأكبر عدد من مصادر المعرفة سواء على بنك المعرفة أو السيرفرات نفسها التى يتم توفير فيديوهات تفاعلية وكتب خارجية ومصادر معرفة متعددة عليها، ليستطيع الطالب البحث عن المعلومة، وينتقل من مرحلة المتلقى إلى المشاركة فى عملية التعلم داخل الفصل.

وأشارت الوزارة إلى أن منظومة التعليم الجديدة تهدف للتحرر من ثقافة الحفظ ومنظومة الامتحانات الروتينية، موضحة أن كثافة الفصول ليست عائقاً أمام التطوير وفى السياق نفسه، أجرت الوزارة استطلاعاً للرأى عبر صفحتها الرسمية موجها لطلاب الثانوية، لمعرفة رأيهم فى نظام التعليم الجديد للصف الأول الثانوى، وجاءت نتيجة الاستطلاع حتى مثول الجريدة للطبع أن 14% من المشاركين وصفوا النظام بـ«الجيد»، فيما اعتبره 86% سيئاً. وتباينت ردود الأفعال حول الاستبيان، حيث عبر البعض عن سعادته باعتبار الامتحانات التجريبية بدون درجات، وهو ما دفعهم لترك الدروس الخصوصية حتى الفصل الدراسى الثانى، فيما رفض آخرون اعتبار الطلاب حقل تجارب لنظام غير مكتمل الأركان أو مدروس من كل جوانبه.