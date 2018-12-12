شكرا لقرائتكم خبر عن الأزهر يعزي البحرين في وفاة الشيخة نورة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعرب الأزهر الشريف وإمامه الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، عن خالص تعازيه وصادق مواساته إلى الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، وإلى شعب البحرين الشقيق، في وفاة الشيخة نورة بنت عيسى بن سلمان آل خليفة التي وافتها المنية الثلاثاء، سائلًا المولى- سبحانه- أن يتغمد المغفور لها بإذن الله بواسع رحمته ورضوانه، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يُلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

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