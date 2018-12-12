شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مبادرة دمج الواعظات والراهبات في عمل مشترك في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلقت مبادرة «معاً فى خدمة الوطن.. تقارب وتعايش»، التى تنظمها جامعة المنيا، بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة ومحافظة المنيا، لدمج واعظات وزارة الأوقاف والراهبات وخادمات الكنائس فى عمل مشترك.

وشهدت المبادرة عقد ندوة بالقاعة الكبرى بمركز الفنون والآداب بالجامعة، شارك فيها المحافظ، اللواء قاسم حسين، والدكتور مصطفى عبدالنبى، رئيس الجامعة.

وقال «عبدالنبى» إن الندوة تُقام فى إطار التعاون مع المجلس القومى للمرأة والمحافظة، لدمج واعظات وزارة الأوقاف والراهبات وخادمات الكنائس فى عمل مشترك لحث المجتمع على قبول التنوع واحترام الاختلاف، والعمل معاً لنشر سماحة تعاليم الدينين الإسلامى والمسيحى فى شؤون قضايا المرأة خلال المرحلة الحالية.

وأشارت إيزيس حافظ، مدير عام الإدارة العامة للتدريب والتوعية بالمجلس القومى للمرأة، إلى أن المبادرة شهدت عقد ندوة حول كيفية التعايش المشترك وتقبل الآخر والتقارب الإنسانى، بمشاركة 1500 طالب وطالبة من جامعة المنيا.

وأضافت أنه من المقرر أن يتضمن اليوم الثانى للمبادرة، اليوم، تنظيم زيارة للواعظات والراهبات لزوجات وأمهات ضحايا الاعتداء الإرهابى على الكنائس والأديرة، وزيارة بعض أمهات وزوجات شهداء الأحداث الإرهابية من جنود الجيش والشرطة من أبناء المحافظة، بالإضافة إلى تنظيم زيارة ثقافية لبعض المزارات الدينية والأثرية.

وقال «حسين» إن برنامج «معاً فى خدمة الوطن» بمثابة رسالة قوية بأن أبناء مصر شعب واحد ومثال يُحتذى به فى التعايش والمواطنة، وتأكيد مدى إصرار الدولة على المُضى قدماً نحو البناء والتعمير وعدم الالتفات لأفكار الهدم والتخريب وإحداث الفرقة بين أبناء الوطن.