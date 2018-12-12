شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالمحسن سلامة ومكرم محمد أحمد ينعيان إبراهيم سعدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعى عبدالمحسن سلامة، نقيب الصحفيين، ومكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الكاتب الصحفي إبراهيم سعدة الذي وافته المنية عن عمر ناهز 81 عامًا بعض صراع مع المرض.

وقال سلامة لـ«المصري اليوم» إنه سيكون على رأس المشيعيين لجثمان الكاتب الكبير، الخميس، لافتًا إلى أنه عرض خلال اجتماعه مع لجنة تحكيم مسابقة التفوق الصحفي تكريم الكاتب الراحل خلال حفل توزيع جوائز المسابقة، لكن القدر لم يمهله ذلك.

وأوضح النقيب أنه سيتم تكريم اسم الكاتب الراحل ومعه الكاتب الراحل الكبير إبراهيم نافع خلال حفل توزيع جوائز المسابقة القادم، معتبرًا أنهما قامتان صحفيتان كبيرتان لن يتم تعويضهما.

وقال: «يؤسفني ما حدث للكاتب الراحل ابراهيم سعدة في نهاية حياته فقد كان قامة صحفية وإدارية كبيرة، لن تتعوض»، مؤكدًا أن «الصحافة المصرية فقدت فارسًا من فرسانها العظماء».

من جهته، نعى الكاتب الكبير مكرم محمد أحمد الكاتب الراحل، وقال لـ«المصري اليوم» إنه «صحفي كبير وصائد ماهر للمعاني والكلمات عندما تشتد الأزمات، فهو قلم حاد في مواجهة المواقف والأزمات وقاد مؤسسة أخبار اليوم في فترة وجوده إلى نجاحات كبيرة».

وأضاف: «كلنا حزننا لما حدث له وبعده عن الوطن، لكنه عاد إلى أرضه ورأيته عقب عودته وجلست معه لمدة ساعة واكدت له ضرورة أن يدافع الإنسان عن حياته حتى اللحظة الأخيرة لأنها مهمة».

وتابع: «الكاتب الراحل كان يعي جيدا حجم مرضه وحينما جلست معه وجدت أنه يمتلك شجاعة مواجهة المرض مثلما كان يمتلكها في الصحافة»، مشيرا إلى أن المجلس سيكرم اسمه بإطلاقه على إحدى دوراته التدريبية المقبلة، مبديا ترحيبه بإمكانية التعاون مع أسرته في تخصيص جائزة صحفية باسمه.