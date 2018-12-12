شكرا لقرائتكم خبر عن طلب إحاطة حول نقل جثث من مقابر للاستيلاء على الأرض والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناقشت لجنة الإدارة المحلية، برئاسة المهندس أحمد السجينى، أمين عام الأغلبية البرلمانية، طلب الإحاطة المقدم من النائب يسرى الأسيوطى، بشأن ظاهرة انتشار المقابر المخالفة المقامة بمدافن الزهراء «أحمد عصمت» على أراضى الدولة بمنطقة عين شمس، وسط مطالبات بموقف حاسم من الدولة تجاه المعتدين على أراضى الدولة، خاصة فى ظل انتشار البلطجية والخارجين على القانون فى هذه المنطقة، فى الوقت الذى تباع فيه هذه المدافن المخالفة بأسعار تتجاوز المليون جنيه.

وقال الأسيوطى إن عدداً من المعتدين استولوا على أراضٍ أملاك خاصة بالدولة، وقاموا ببناء مقابر عليها، وتم بيعها للأهالى، بأرقام خيالية، تتجاوز المليون جنيه، بمنطقة «أحمد عصمت»، مشيرًا إلى أن هذا تم بتواطئ وتسهيل للبناء، ومن ثم البيع، ورغم صدور عدة قرارات لإزالتها، إلا أنه تعذر التطبيق، بعد أن قام هؤلاء بنقل الجثث فى المقابر الجديدة المخالفة، وهو ما يتطلب تدخلا حاسما من الدولة لحماية أموالها، متابعاً: «عايزين نطبق القانون واللى سرق الأراضى وبنا عليها مقابر وبعها للأهالى يتحاسب، الناس بتسرق أراضى المقابر، ويدفنوا الناس فى أراضى مسروقة ومعتدى عليها».

ورد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، بأن الدولة حريصة على استرداد الأراضى التى تم التعدى عليها، وفق تعليمات رئيس الجمهورية، وقال إن المقابر المخالفة سيتم اتباع القانون بشأنها، وتطبيق الإزالات، ولكن ما تم الدفن فيها لن نستطيع الاقتراب منه حفاظاً على حرمة الأموات، وسيتم تقنين أوضاعهم وفق القانون.

فيما قال النائب أحمد السجينى إن الردع لابد أن يكون حاسما، فدولة القانون لا أحد يفرض إرادته عليها سوى القانون، متابعاً: «هذه التصرفات كانت فى أزمنة سابقة ولا يجوز أن تحدث الآن».

وأشار النائب نبيل بولس إلى أن التصالح فى هذه المخالفات لن يتم بسبب أن هذه الأراضى تابعة للدولة ولن ينطبق عليها القانون رقم 144 لسنة 2017 الخاص بالتقنين.

ورد النائب بدوى النويشى، وكيل لجنة الإدارة، قائلاً إن الحل القانونى لهذه الأزمة يأتى فى إطار القانون رقم 5 لسنة 1966، بشأن تخصيص المحافظة لأراضى الجبانات، حيث تم تخصيص هذه الأراضى للمحافظة وتتولى هى بعد ذلك تحصيل الرسوم لصالحه وصالح الدولة، وليس تركها للبلطجية والخارجين عن القانون.

وانتهت اللجنة إلى إعطاء المحافظة شهرًا لدراسة وتقييم الملف من جديد، ووضع آراء النواب فى الاعتبار، وتقديم مذكرة للبرلمان بشأن الحل الحاسم والحفاظ على مال الدولة، وأكد السجينى أن البرلمان أحاط الحكومة بالمشكلة ولابد من حلول حاسمة خلال شهر بشأنها.

كما ناقشت اللجنة طلب إحاطة بشأن الاختناقات المرورية بطريق جسر السويس، بسبب الأعمال الإنشائية لمترو الأنفاق، وقال اللواء محمود عبد الرازق، مدير الإدارة العامة لمرور القاهرة، إن الإدارة لديها دراسة كاملة بشأن الأوضاع المرورية بمنطقة عين شمس، ويتم العمل تدريجيا بالتنسيق مع الجهات المختصة لتطبيقها على أرض الواقع، متضمنة رفع الكفاءة والإنارة للطرق وإشكاليات الجزر الوسطى، واقتراحات الإشارات والخدمات المرورية، متابعاً: «بعض المناطق فى عين شمس عاملة صداع مرورى ويتم التغلب عليها تدريجيا».